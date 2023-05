The Knick na 2 seizoenen ten einde

Er komt geen derde seizoen meer van The Knick. Zender Cinemax heeft het stoppen van de dramaserie officieel bevestigd.

De eerste twee seizoenen van The Knick speelden zich af in New York aan het begin van de twintigste eeuw en volgden het personeel van het fictieve ziekenhuis Knickerbocker. Clive Owen ( Children of Men ) speelde de hoofdrol als de briljante – maar ook drugsverslaafde – chirurg Thackery. Producent en regisseur Steven Soderbergh ( Traffic, Erin Brockovich ) had oorspronkelijk plannen voor zes seizoenen, waarbij om de twee seizoenen de boel helemaal omgegooid zou worden. Cinemax, dat in 2015 nog groen licht gaf aan de eerste scripts voor een derde seizoen, laat nu echter weten dat de serie definitief is afgelopen. De zender, eigendom van betaalkanaal HBO, wil zich naar eigen zeggen vooral gaan richten op meer actievolle dramaseries en coproducties, zoals het onlangs alsnog verlengde Strike Back