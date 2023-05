Klokhuis-verslaggever Maurice Lede bezocht Zuid-Afrika en doet verslag • TV • 22-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Klokhuis-verslaggever Maurice Lede bezocht Zuid-Afrika en doet verslag.

Wat gaan we precies zien in ‘Het Klokhuis’? Er worden verschillende thema’s besproken om kinderen kennis te laten maken met het land. Zo is er een aflevering over taal, waarin ik één van de elf talen van Zuid-Afrika leer. En natuurlijk een aflevering over de apartheid en over Nelson Mandela.’

Je bent ook naar Zuid-Afrika gereisd. Wat was voor jou het meest bijzondere moment van de reis? ‘Het maken van de aflevering over Nelson Mandela. Alles wat mensen hem ooit hebben opgestuurd, wordt bewaard in zijn persoonlijke archief. En daar mocht ik in neuzen. Zo heb ik zijn voetbalshirt van Clarence Seedorf mogen vasthouden, en persoonlijke brieven mogen inzien. Het was echt te gek.’

Leren kinderen op school te weinig over Zuid-Afrika? ‘Kinderen weten heel weinig over de geschiedenis die wij hebben met het land. Scholen besteden er ook te weinig aandacht aan. We leven in een fantastisch land en we leven in een groot land, ondanks dat we heel klein zijn. Het is denk ik belangrijk om te beseffen dat er een land is met een geschiedenis waar wij een enorm grote rol in hebben gespeeld.’

Je bent twee weken in Zuid-Afrika geweest. Hoe veel Nederland zie je er nog terug? ‘Heel veel. Als je daar rondloopt, voelt het alsof je in een Nederlandse provincie loopt, maar dan groener en met beter weer. Er zijn Nederlandse verkeersborden, Nederlandse straatnamen en zelfs huizen hebben Nederlandse namen. Je ziet dus al snel dat we een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het land. En Zuid-Afrikanen weten dat ook. Ik denk zelfs dat zij er beter van op de hoogte zijn dan wij. Wij hebben in Nederland natuurlijk een eeuwenlange geschiedenis, onze geschiedenis met Zuid-Afrika is daar maar een klein onderdeel van. In Zuid-Afrika is alles wat recenter, omdat zij pas later in contact gekomen zijn met beschavingen zoals wij die kennen. Daarnaast is de geschiedenis met Nederland nog erg zichtbaar en voelbaar. Je kunt er niet omheen. Terwijl het hier vrij ver van ons bed is.’

Verschillen de interviews die je maakt voor ‘Het Klokhuis’, met de interviews voor volwassenen? ‘Heel anders zijn ze niet. Ik heb in Zuid-Afrika voornamelijk spontane straatinterviews gehouden. Mensen die ik wil interviewen zien dan alleen iemand over straat lopen met een camera achter zich aan. Van welk programma ik ben, weten ze niet en dat vertel ik ze ook niet. Ik stel in zo’n interview gewoon mijn vragen en mensen antwoorden in hun eigen woorden. Wel houd ik natuurlijk in mijn achterhoofd dat het antwoord begrijpelijk moet zijn voor kinderen, dus als het een te ingewikkeld verhaal wordt, grijp ik in.’

Het Klokhuis 22 maart, NPO 3, 18:20 uur