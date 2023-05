KLEM S1E1: in goede Overspel-traditie • NPO , TV , Recensie • 19-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De overeenkomsten met Overspel zijn duidelijk, in het nieuwe drama KLEM. Let vooral op het briljante spel van Georgina Verbaan.

‘Van de makers van Overspel en Vuurzee,’ schrijft de VARA bij de aankondiging van het nieuwe KLEM (met hoofdletters). En dat is goed te zien; inmiddels tekent zich een soort genre op zich af – vooral de overeenkomsten met Overspel zijn goed te zien: de locaties, de ambtelijke instituties (niet het Openbaar Ministerie maar de Belastingdienst is nu een belangrijk decor) en de gezinnen-met-issues in imposante, stijlvol ingerichte woningen.

Grote troef bij deze reeks is (na één aflevering) Georgina Verbaan, die als Kitty van Mook de vrouw van Marius Milner (Jacob Derwig, die zijn rol in deze serie een Gouden Kalf won) speelt. Milner komt acht jaar gevangenisstraf (moord) vrij, de dochter die ze samen hebben, werd pas geboren toen Milner al in de bak zat. Het kind heeft een innige vriendschap met de dochter van een hoge belastingdienstambtenaar (Barry Atsma) die ineens hoort met wie zijn dochter dagelijks speelt. Hij zit daar redelijk stuk van, dat valt te begrijpen.

Verbaan verenigt in haar rol alle onzekerheden, al het drama, de eenzaamheid en de kop-in-het-zand – haar liefde voor haar man is groot, maar de prijs ervoor hoog. Zo staat op de tweede dag van Marius vrijlating al de politie op de stoep, vanwege een liquidatie de dag ervoor. Kan hij even meekomen voor een verhoor?

De belastingdienstambtenaar die Atsma speelt, is vooralsnog vooral onthutst. Onthutst omdat het beste speelvriendinnetje van haar dochter de dochter van een beruchte crimineel blijkt. Op zich is dat een fijn uitgangspunt voor drama, maar omdat Atsma en Derwig in de eerste aflevering ongeveer evenveel speelruimte krijgen, gaan die verhalen vast nog veel meer vervlechten en wordt het allemaal veel problematischer – een vooruitblik op aflevering twee aan het einde loopt daar ook op vooruit. De naam van de serie zal uiteindelijk toch wel op zo’n beetje alle personages slaan?



Kijk S1E1 Klem S1, vanaf donderdag 19 januari, NPO1, 20:30 uurKijk S1E1 hier terug