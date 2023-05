Klaas van der Eerden over Big fish Klaas • TV • 16-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Waarom de naam Big fish Klaas? We wilden het geen Vissen met Klaas noemen, omdat mensen dan het idee zouden krijgen dat we met een hengeltje langs de waterkant zaten te dobberen. Het is echt wel groots en meeslepend. We gaan onder andere naar Costa Rica en Canada. En Grote vis Klaas klinkt ook niet.

Waar komt de passie voor vissen vandaan?

Als kind was ik al druk bezig met vissen in slootjes en meertjes. Voor mij is het een manier om te ontspannen. Maar ik ben wel altijd actief aan het vissen. Vliegvissen vind ik bijvoorbeeld ook erg leuk, dat deed ik met Douwe Bob in IJsland. Er is een behoorlijke techniek voor nodig, maar het werkt wel rustgevend. Je bent compleet gefocust op de vis.

Leidt vissen snel tot een goed gesprek?

Vooral op momenten dat je niks vangt, ontstaan er goede gesprekken. Veel mensen hebben gevist als kind, dus er komen ook veel zaken uit het verleden naar boven.

Op vakantie in Thailand heb je een bootongeluk meegemaakt, waarna je ’s nachts moest zwemmen naar de kust. Was het moeilijk om daarna nog te vissen?

Vier dagen na het ongeluk moest ik alweer in een boot zitten, voor de opnames in IJsland. Dat was geen probleem, ik vis alleen niet meer

’s nachts. Daarnaast houd ik de richting van de stroming constant in de gaten, voor het geval dat de boot zinkt.

NPO 3, 16 januari, 22:15 uur.