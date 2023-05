Kit Harington vertelt over Game of Thrones S7

Volgens Kit Harington (Jon Snow) wordt de schaal van Game of Thrones in het zevende seizoen vele malen groter. De nieuwe reeks afleveringen gaat half juli van start bij HBO.

Harington vertelde aan The Huffington Post over de ambitieuze aanpak die ze voor ogen hebben. ‘Er is een groter budget, terwijl het aantal afleveringen in mindering is gebracht. Daardoor zijn de schaal en de computereffecten veel omvangrijker. We zijn nieuwe dingen aan het proberen en experimenteren met nieuwe cameratechnieken. We proberen met deze laatste twee seizoenen grenzen te verleggen.’ De acteur maakte daarnaast duidelijk dat de focus straks vooral komt te liggen op de personages die we al kennen. ‘Ik heb in dit nieuwe seizoen meer te doen dan ooit tevoren. De vaste castleden komen vanaf nu meer aan bod en er worden minder nieuwe personages geïntroduceerd.’ Ook vertelde hij dat de fans getrakteerd gaan worden op langverwachte ontmoetingen tussen populaire personages, waarbij hij dus misschien wel doelt op een treffen tussen de koning van het noorden Jon Snow en drakenmoeder Daenerys.