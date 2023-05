Kirstie Alley te zien in Scream Queens S2 • Nieuws • 14-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kirstie Alley krijgt een vaste rol in het tweede seizoen van Scream Queens. Ze speelt een briljante, maar doortrapte beheerder van het mysterieuze ziekenhuis waar de nieuwe afleveringen zich afspelen.

Alley zal in de serie te zien zijn naast de al eerder gecaste gastrolspelers John Stamos en Taylor Lautner, die gestalte geven aan twee doktoren. Het tweede seizoen van de serie verplaatst de horror naar het C.U.R.E. instituut, waar de meest fascinerende en bizarre medische zaken onder observatie gehouden worden. Verschillende studenten uit het eerste seizoen (met onder andere Emma Roberts, Abigail Breslin, Lea Michele en Billie Lourd) gaan in het nieuwe seizoen aan de slag in het spookachtige ziekenhuis. Werp hier alvast een blik achter de schermen , met ook beelden uit de afleveringen zelf.

Kirstie Alley maakte in 1984 haar acteerdebuut als Saavik in Star Trek II: The Wrath of Khan , een rol die hercast zou worden voor de daaropvolgende films. In 1987 kwam ze op televisie de cast van Cheers versterken. Alley was tot het einde van de sitcom in 1993 een vast castild en wist met haar optreden een Emmy en een Golden Globe te winnen. Meer recentelijk was ze nog te zien naast Will Arnett in een aflevering van Flaked.