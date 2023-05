Kingdom of Us: trailer voor docu van Netflix • Nieuws • 10-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een Brits gezin probeert zich te herpakken na de zelfmoord van de vader in Kingdom of Us.

De aangrijpende documentaire van Netflix gaat komende vrijdag in première. In de trailer zien we hoe acht gezinsleden terugblikken op (het effect van) de zelfdoding van de vader. Een gebeurtenis die de familie emotioneel heel hard raakte en waardoor ze ook nog eens financieel aan de grond kwamen te zitten. Filmmaker Lucy Cohen bracht maar liefst drie jaar door met de achtergebleven moeder en haar zeven kinderen. De kleine kinderen zijn inmiddels tieners geworden en kijken nu met hele andere ogen terug op het gedrag van hun overleden vader. Door middel van open gesprekken en oude homevideo’s probeert iedereen zes jaar na de vreselijke tragedie de periode van rouw eindelijk af te sluiten en weer hoop te vinden in de toekomst.

Kingdom of Us is vanaf 13 oktober te zien op Netflix.