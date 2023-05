Kingdom S03: het einde op het hoogtepunt • Videoland , Recensie • 16-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Sommige opvallend sterke series dreigen vrijwel ongezien te verdwijnen. In dit rijtje hoort zeker Kingdom thuis, over een familie van wie het leven in het teken van mixed martial arts-gevechten staat. Met het derde seizoen nemen we afscheid van de Kulina's.

Een verhaal van een getroebleerd gezin dat zich staande probeert te houden in de harde wereld, is zeker niet nieuw. Maar de arena waarin Kingdom zijn personages neerzet, geeft het bekende verhaal meteen een verrassende nieuwe wending: de wereld van de MMA. In grote lijnen draait de serie om Alvey (Frank Grillo), die probeert zijn sportschool Navy Street in Venice Beach draaiende te houden. Hierbij rekent hij op hulp van zijn zoons, de latent homoseksuele Nate (Nick Jonas) en lastpak Jay (Jonathan Tucker).

Het is een ongemakkelijke, rauwe habitat waarin bedenker Byron Balasco (Without a Trace) zijn karakters heeft geplaatst. En ook de familieleden zelf zijn niet eenvoudig te doorgronden of te omarmen: het zijn eigenwijze macho’s die leven volgens ongeschreven codes van eer, zwijgzaamheid en lijdzaamheid. Het leven is hard en meedogenloos – de enige manier om daarmee om te leren gaan, is door zelf ook die houding aan te nemen.

Het verklaart wellicht mede waarom het grote succes voor Kingdom, een project van de Amerikaanse afdeling van Endemol Shine, is uitgebleven en dus het derde seizoen al het afscheid van de Kulina’s vormt. De frustratie zal groot zijn bij de trouwe kijkers, die de afgelopen twee jaar zagen hoe geestelijk vader Balasco zorgvuldig de spanning opbouwde en ons geduldig liet mee kijken in de wereld van rauwdouwers en lastig te duiden mores.

Maar het besluit hierna de stekker uit de serie te trekken heeft ook voordelen. In tegenstelling tot veel andere tv-programma's zal Kingdom op zijn hoogtepunt stoppen. Het voornemen van Nate om in de homofobe worstelwereld uit de kast te komen, de pogingen van Jay om na zijn duistere verleden een normaal leven op te bouwen en het niet kunnen accepteren van Alvey dat hij ouder wordt, bieden daar meer dan genoeg bouwstenen voor.

Kingdom S03, vanaf 20 juli op Videoland