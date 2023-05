Killjoys en Dark Matter: sterke vrouwen in het universum • Recensie • 03-07-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Sci-fi is het genre waarin stereotyperende vrouwenrollen worden doorbroken. Dit zien we ook in de Canadese series Killjoys en Dark Matter.

Bij sciencefiction is alles mogelijk, maar op haar best is het genre wanneer er een reflectieve kritiek gegeven wordt op de diversiteit in etniciteit, cultuur, gender en religie van onze samenleving. Het is vaak het genre waarin stereotyperende vrouwenrollen worden doorbroken, zoals in de series Buffy the Vampire Slayer (1998), Dark Angel (2000) en Firefly (2002).

Dit zien we ook in de Canadese series Killjoys en Dark Matter : sterke, stoere vrouwelijke karakters die weten wat ze willen, niet gered hoeven te worden door een man en de nodige martial arts moves beheersen. Deze groei van krachtige representaties van vrouwen is iets wat, met de groei van populair feminisme, steeds vaker verlangd wordt van televisie- en filmmakers. En waar gelukkig ook naar geluisterd wordt. Denk maar aan de vrouwen in Jessica Jones , 12 Monkeys en iZombie , maar ook Star Wars: The Force Awakens. Wat Killjoys en Dark Matter helemaal bijzonder hierin maakt is dat de vrouwelijke hoofdrollen door gekleurde vrouwen worden gespeeld; dit komt nog steeds veel te weinig voor in series.

Killjoys gaat over de drie ruimte-premiejagers Dutch (Hannah John-Kamen) en broers John (Aaron Ashmore) en D’Avin Jaqobis (Luke Macfarlane). Samen vormen zij een Killjoy-team en sporen in veel actiescènes criminelen op voor de ‘Reclamation Apprehension Coalition’ (R.A.C) in The Quad, een deel van het universum dat bestaat uit één dwergplaneet (Qresh) en drie manen (Westerly, Leith en Arkyn). Doordat er meerdere werelden zijn, ontstaan er complexe en zeer interessante verhaallijnen die sociale kwesties aansnijden. Eén daarvan is de ongelijkheid tussen verschillende sociale klassen en de macht van de elite (The Resistance die vecht tegen The Company en De Negen, de negen rijkste families die over The Quad heersen). In het eerste seizoen werd er gehint op de mysterieuze Red 17 en het bestaan van de mythische Niveau 6 Killjoys. De tweede gaat hier verder op in. We krijgen ook meer te zien van de persoonlijke geschiedenis van de Killjoys, in het bijzonder die van Dutch.

Kijk hier hoe Dutch zichzelf redt uit een benarde situatie om erachter te komen waar John is:

In Dark Matter is de (ietwat) etnisch diverse crew van het ruimteschip Raza zijn geheugen kwijt, nadat de crewleden ontwaken uit hun cryo-slaap. Ze weten niet meer wie ze zijn, hoe ze aan boord zijn gekomen en wat ze moeten doen. Er is ook een Android (Zoie Palmer) aan boord. De mysterie rondom de karakters leidt tot veel interpersoonlijke conflicten en confrontaties, desondanks moeten zij toch samenwerken om erachter te komen wat er is gebeurd. Waar de eerste reeks zich vooral op de Raza afspeelde, zal seizoen twee meer laten zien van de (gekoloniseerde) werelden in het universum waarin Dark Matter zich afspeelt. Ook hier meer aandacht voor de ware identiteiten van One (Marc Bendavid), Two (Melissa O’Neil), Three (Anthony Lemke), Four (Alex Mallari Jr.) en Five (Jodelle Ferland).

Kijk hier hoe de vrouwen van de Raza ass kicken!

Killjoys S2 en Dark Matter S2 vanaf 1 juli op Syfy