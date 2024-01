Killer Soup S01E01: Indiase zwarte humor met een vleugje gebroeders Coen

De affaire van een aspirant-kokkin leidt tot een apart geval van identiteitsfraude in weinig verheffende maar geestige tragikomediereeks.

De titel van deze Indiase tragikomediereeks, Killer Soup, heeft meerdere betekenissen. De soep van aspirant-chef Swathi (Konkona Sen Sharma) smaakt zo smerig dat je er bijna spontaan een hartaanval van krijgt. Maar de kokkin, die altijd heeft gedroomd van het openen van een restaurant, vindt haar brouwsel juist heerlijk: een gerecht waarmee je je klanten direct omver blaast, denkt ze - een killer gerecht. Daarnaast leidt de soep indirect ook tot een moord. Swathi probeert haar echtgenote Prabhu (Manoj Bajpayee) en lover Umesh (Bajpayee speelt een dubbelrol) te overtuigen van haar ambities. Als in de eerste aflevering Prabhu lucht krijgt van de affaire, dan belandt hij in een gevecht met Umesh waarbij Prabhu om het leven komt.

Dat gebeurt nadat Prabhu Swathi nog eens op het hart drukt dat ze ‘ooit de wc’s van mensen schoonmaakte’. Hij haalde haar uit de misère. Kortom: met zo’n uitspraak heb je überhaupt niet veel ontzag of respect voor een personage. Maar de makers gaan qua plot nog een stapje verder: wat als Umesh na de dood van Prabhu gewoon zijn plek inneemt? Gevalletje identiteitsfraude, maar dat zou Swathi wel kunnen helpen. De hele insteek van Killer Soup had niet misstaan in een speelfilm van de gebroeders Coen (denk bijvoorbeeld aan Blood Simple, 1984). Het sterke punt van de reeks is vooral de zwarte humor die onder meer Sen Sharma met verve tentoonspreidt.