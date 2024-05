Kijktips voor het weekend: Raising Voices, Hacks, Blue Lights en meer

© Karen Ballard / HBO Max

Verder kun je dit weekend nog kijken naar het vierde seizoen van New Amsterdam (Netflix) en de première van The Sixth Commandment (NPO).

Raising Voices (vrijdag 31/05, Netflix) Spaanse dramaserie over een 17-jarige scholier die aangifte doet van een aanranding op haar middelbare school. Al snel komt haar leven op zijn kop te staan en worden haar vriendschappen en relaties flink op de proef gesteld.

A Part of You (vrijdag 31/05, Netflix) Zweedse coming-of-age-film waarin Agnes (Felicia Maxime) jaloers is op haar oudere zus Julia (Zara Larsson). Een tragedie dwingt haar om haar leven nog eens goed te evalueren. Eveneens met Ida Engvoll (Rebecka Martinsson).

How to Ruin Love (vrijdag 31/05, Netflix) Zuid-Afrikaanse komedieserie waarin Zoleka vermoedt dat haar vriend een affaire heeft en van plan is om hem op heterdaad te betrappen. Ze verpest echter een huwelijksaanzoek en moet hem nu weer terug zien te winnen.

Madres Paralelas (vrijdag 31/06, NPO 2) Dramafilm van Pedro Almodóvar waarin twee vrouwen (Penélope Cruz en Milena Smit) met elkaar verbonden raken nadat ze tegelijkertijd bevallen in hetzelfde ziekenhuis. Cruz en de muziek kregen een Oscarnominatie. Bekijk de trailer.

Jim Henson: Idea Man (vrijdag 31/06, Disney+) Documentaire van regisseur Ron Howard (Apollo 13) over het leven en de carrière van poppenspeler Jim Henson, die bekend werd met zijn werk aan onder meer Sesamstraat, The Muppets en de film The Dark Crystal.

Hacks S02 (zaterdag 01/06, Netflix) Komische dramaserie met Emmy-winnaar Jean Smart als de doorgewinterde comédienne Deborah Vance, die een enorm tumultueuze (werk)relatie opbouwt met een jonge komedieschrijfster (Hannah Einbinder). Lees de recensie.

New Amsterdam S04 (zaterdag 01/06, Netflix) Ziekenhuisdrama waarin een eigenzinnige arts (Ryan Eggold, bekend van The Blacklist) plots de leiding krijgt over het oudste openbare ziekenhuis in New York en af wil rekenen met alle bureaucratie. Bekijk de trailer.

Shortcomings (zaterdag 01/06, Netflix) Romantische komediefilm waarin filmfanaat Ben (Justin H. Min) zijn leven en relatie eens goed moet evalueren als zijn vriendin (Ally Maki) voor een stage naar de oostkust verhuist. Regiedebuut van acteur Randall Park.

Maid in Manhattan (zaterdag 01/06, Netflix) Romantische komediefilm naar een script van John Hughes, waarin een politicus (Ralph Fiennes) plots valt voor een kamermeisje (Jennifer Lopez) bij een luxe hotel in Manhattan, nadat hij haar aanziet voor een socialite.

The D Train (zaterdag 01/06, Netflix) Zwarte komediefilm waarin de overijverige Daniel (Jack Black) er alles aan doet om de door hem georganiseerde schoolreünie tot een succes te maken. Daarvoor probeert hij de populaire Oliver (James Marsden) terug te halen.

Eld & Lågor (zaterdag 01/06, Netflix) Romantische dramafilm uit Zweden over de hevige rivaliteit tussen twee families met preparken. Als de vonken overslaan tussen een man uit de ene familie en een vrouw uit de andere familie, ontwikkelt zich een verboden liefde.

Sniper: G.R.I.T. (zaterdag 01/06, Netflix) Meest recente deel uit de Sniper-franchise, over de dreiging van een internationale cult van terroristen. Een speciaal team (G.R.I.T.) moet de cult zien te infiltreren om hun leider uit te schakelen en zo de dreiging te stoppen.

Kaibutsu no kikori (zaterdag 01/06, Netflix) Japanse thriller uit 2023 van regisseur Takashi Miike (Ichi the Killer) over een gewetenloze advocaat met psychopathische trekjes. Wanneer hij een aanval door een seriemoordenaar overleeft, wil hij keihard wraak nemen.

The Sixth Commandment (zaterdag 01/06, NPO 2) Britse true-crime-serie over de moord op de 69-jarige docent Peter Farquhar (Timothy Spall) in 2015, gepleegd door de 28-jarige student, kerkmeester en manipulator Ben Field (Éanna Hardwicke). Bekijk de trailer.

Blue Lights (zaterdag 01/06, NPO 3) Misdaadserie over een aantal beginnende agenten in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Sian Brooke speelt de 40-jarige moeder Grace Ellis, die haar baan als sociaal werker heeft ingeruild voor een baan bij de politie. Lees de recensie.

Milli Vanilli (zaterdag 01/06, SkyShowtime) Documentaire over de opkomst en ondergang van het popduo Milli Vanilli. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig scoorden ze hun hits, maar de boel stortte in toen men ontdekte dat ze al hun nummers hadden geplaybackt.

The Price of Nonna’s Inheritance (dinsdag 04/06, Netflix) Italiaanse komediefilm over een grootmoeder die valt voor een ondeugende charmeur met mogelijk dubieuze intenties. Haar familie bedenkt vervolgens een plan om haar, en haar erfenis, te kunnen beschermen.

Jo Koy: Live from Brooklyn (dinsdag 04/06, Netflix) Stand-up-special van komiek Jo Koy, die eerder dit jaar de presentator was van de uitreiking van de Golden Globes. Hij praat in zijn nieuwe show onder andere over energievampiers, mumble rap en flirten met emoji’s.

Mean Girls (dinsdag 04/06, Netflix) Komische coming-of-age-film van scenarist Tina Fey (30 Rock) over een naïeve tiener (Lindsay Lohan) die altijd privélessen kreeg en voor het eerst naar de middelbare school gaat, waar ze de gemene Regina (Rachel McAdams) treft.

Under Paris (woensdag 05/06, Netflix) Thrillerfilm die dient als Frans antwoord op Jaws: als er in de rivier de Seine een enorme haai opduikt, moet een rouwende wetenschapper haar tragische verleden onder ogen zien om Parijs voor een enorm bloedbad te behoeden.

Hitler and the Nazis: Evil on Trial (woensdag 05/06, Netflix) Documentaireserie over de opkomst en ondergang van Adolf Hitler en de nazi-partij, aan de hand van de periode voor de oorlog, de gruwelijkheden van de Holocaust en tot slot het proces van Neurenberg.

How to Rob a Bank (woensdag 05/06, Netflix) Documentairefilm over de misdaden van een charmante rebel uit Seattle, die in de jaren negentig veel bankovervallen pleegde. Volgens de media leek het op iets uit een speelfilm, wat hem de bijnaam Hollywood opleverde.

The Acolyte (woensdag 05/06, Disney+) Star Wars-serie waarin voormalig Padawan Mae (Amandla Stenberg) herenigt met haar oude Jedi-meester Sol (Lee Jung-jae, hoofdrolspeler in Squid Game) om een reeks brute moorden op Jedi te onderzoeken. Bekijk de trailer.

Kübra S02 (donderdag 06/06, Netflix) Turkse dramaserie over een man (Çagatay Ulusoy) die te horen krijgt dat hij anders is dan anderen. Die boodschap zet hem op een onverwacht pad, waarbij hij veel volgers krijgt maar tevens vijanden maakt. Bekijk de trailer.

Sweet Tooth S03 (donderdag 06/06, Netflix) Fantasyserie die zich afspeelt in een wereld met mens-dier-hybriden. De hert-jongen Gus (Christian Convery) gaat in dit slotseizoen met zijn vrienden in Alaska op zoek naar zijn moeder (Amy Seimetz). Bekijk de trailer.

Basma (donderdag 06/06, Netflix) Dramafilm uit Saudi-Arabië over een jonge vrouw die een studie volgt in het buitenland en weert terugkeert naar Jeddah. Eenmaal thuis komt ze tot de ontdekking dat haar familie een pijnlijke gebeurtenis verborgen heeft gehouden.

Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money (donderdag 06/06, Netflix) Documentaire over een beruchte valutahandelaar op de zwarte markt. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten en vertelt nu over haar aandeel in een groot Braziliaans corruptieschandaal.

Rafa Márquez: El Capitán (donderdag 06/06, Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van oud-profvoetballer Rafa Márquez. De verdediger die speelde voor onder andere Barcelona wordt gezien als een van de beste voetballers die Mexico ooit voortbracht.