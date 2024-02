Kijktips voor het weekend: Masters of the Air, Expats, The Capture en meer

© Apple TV+

Daarnaast verschijnt komende woensdag ook nog het Belgische oorlogsdrama Wil van regisseur Tim Mielants (Peaky Blinders) op Netflix.

Badland Hunters (vrijdag 26/01, Netflix) Actiefilm waarin Seoul na een aardbeving is veranderd in een plek waar het recht van de sterkste geldt. Een jager probeert een ontvoerde tiener te redden uit handen van een kranzinnige dokter. Lees de recensie.

Sit Down with Stand Up: Udom Taephanich (vrijdag 26/01, Netflix) Talkshow waarin de uit Thailand afkomstige stand-up-comedian Udom Taephanich in gesprek gaat met Yuthana Boonorm en persoonlijke verhalen en perspectieven met hem deelt.

Kung Fu Zohra (vrijdag 26/01, NPO 2) Actievolle dramafilm uit Frankrijk over een vrouw die lijdt onder het gewelddadige gedrag van haar man, maar hem omwille van hun dochtertje niet wil verlaten. Ze neemt lessen in Kung Fu om van zich af te slaan.

Expats (vrijdag 26/01, Amazon Prime Video) Zesdelige miniserie van de regisseur van de film The Farewell, over drie Amerikaanse vrouwen in Hong Kong (met onder meer Nicole Kidman) wiens paden kruisen na een familietragedie. Lees de recensie.

Masters of the Air (vrijdag 26/01, Apple TV+) Oorlogsdrama van de makers van Band of Brothers en The Pacific, over piloten (met onder meer Austin Butler) die tijdens de Tweede Wereldoorlog missies uitvoeren boven nazi-Duisland. Lees de recensie.

Doctor Slump (zaterdag 27/01, Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea over twee briljante artsen die tijdens hun schooltijd rivalen waren en elkaar weer opnieuw tegenkomen. Ze hebben allebei een inzinking gehad en vinden nu troost bij elkaar.

The Capture S02 (zaterdag 27/01, Canvas) Britse thrillerserie waarin rechercheur Rachel Carey (Holliday Grainger) weer duikt in de wereld van desinformatie, wanneer een politicus slachtoffer lijkt te zijn geworden van een deepfake. Bekijk de trailer.

The Greatest Night in Pop (maandag 29/01, Netflix) Muziekdocumentaire die terugblikt op een gebeurtenis uit de jaren tachtig, toen de bekendste muzikanten ter wereld het nummer We Are the World opnamen om geld in te zamelen voor het goede doel.

Dial M For Middlesbrough (maandag 29/01, BBC First) Derde in de reeks van drie speelfilms die dienen als komische variaties op Agatha Christie-verhalen. Deze keer stranden Gemma en Terry met hun bus in een sinister caravanpark waar het niet pluis is.

Jack Whitehall: Settle Down (dinsdag 30/01, Netflix) Special van Jack Whitehall, die ook op Netflix te zien is in de serie Travels with my Father. De Britse komiek praat onder meer over het feit dat hij is gesetteld en daarnaast ook vader is geworden.

NASCAR: Full Speed (dinsdag 30/01, Netflix) Amerikaanse documentaireserie waarin de autosport NASCAR centraal staat: coureurs en teams worden door passie en roem gedreven en geven alles om kampioen te worden en geschiedenis te schrijven.

Sullivan’s Crossing (dinsdag 30/01, Net5) Romantische dramaserie van de schrijfster van Virgin River, over een neurochirurg (Morgan Kohan) die nadat ze in de problemen komt met de wet terugkeert naar het dorp waar ze opgroeide. Bekijk de trailer.

Wil (woensdag 31/01, Netflix) Belgische oorlogsfilm over twee jonge hulpagenten die begin jaren veertig in Antwerpen gedwongen worden de Duitse bezetter te helpen met de klopjacht op Joden, maar tegelijkertijd ook het verzet steunen. Bekijk de trailer.

Baby Bandito (woensdag 31/01, Netflix) Door feiten geïnspireerde dramafilm uit Chili over jonge en arme skateboarder die het plan oppakt om een gevaarlijke bende te beroven, om zo zijn liefde te betonen aan zijn welgestelde vriendin. Bekijk de trailer.

Alexander: The Making of a God (woensdag 31/01, Netflix) Combinatie van documentaire en drama, waarbij reconstructies door experts en historici van context worden voorzien, over Alexander de Grote en zijn sterke verlangen om de wereld te veroveren.