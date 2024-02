Kijktips voor het weekend: A Killer Paradox, Witness Number Three, Call the Midwife en meer

© Story Films & All3Media International

Daarnaast gaat komende donderdag het vervolg op Orphan Black (subtitel: Echoes) met Krysten Ritter (Jessica Jones) alvast in première op NPO Start.

A Killer Paradox (vrijdag 09/02, Netflix) Koreaanse misdaadserie waarin een student per ongeluk iemand vermoordt. Het slachtoffer blijkt een seriemoordenaar te zijn en de student blijkt een speciale gave te hebben om het kwaad in mensen te herkennen.

Alpha Males S02 (vrijdag 09/02, Netflix) Komische serie uit Spanje waarin vier macho’s zich niet meer echt op hun plek voelen in een wereld waarin vrouwen het steeds meer voor het zeggen hebben. Ze proberen zich elk op hun eigen manier aan te passen.

Ashes (vrijdag 09/02, Netflix) Romantische dramafilm uit Turkije over een rijke vrouw die in de ban raakt van een nog niet gepubliceerd boek. Het leidt tot een zeer gevaarlijke affaire met een mysterieuze timmerman, waarna haar hele leven flink ontspoort.

Bhakshak (vrijdag 09/02, Netflix) Indiase dramafilm over een worstelende journaliste die onderzoek doet naar afschrikwekkende misbruikzaken die plaatsvinden in een opvanghuis voor jonge vrouwen. De misdrijven worden daar onder het tapijt geveegd.

An Incurable Case of Love (vrijdag 09/02, Netflix) Romantische dramaserie uit Korea, over een vrouw die jaren geleden verliefd werd op een dokter. Nadat ze verpleegkundige geworden is ontmoet ze hem opnieuw, maar hij blijkt niet meer zo aardig als vroeger.

Lover, Stalker, Killer (vrijdag 09/02, Netflix) Documentaire over een waargebeurd misdrijf, waarin een monteur zijn eerste stappen zet in de wereld van het online daten. Via het internet ontmoet hij een vrouw die haar romantische obsessie tot het uiterste drijft.

Suncoast (vrijdag 09/02, Disney+) Dramafilm waarin tiener Doris (Nico Parker) samen met haar roekeloze moeder (Laura Linney) probeert te zorgen voor haar broertje. Ze bouwt tevens een bijzondere band op met een eigenzinnige activist (Woody Harrelson).

Upgraded (vrijdag 09/02, Amazon Prime Video) Romantische komediefilm met Camila Mendes uit Riverdale. Ze speelt een jonge vrouw die tijdens een vliegrit door een knappe man onterecht wordt aangezien voor zijn baas en dan maar meegaat in de leugen.

Witness Number Three (zaterdag 10/02, NPO 3) Psychologische thrillerserie waarin een kapster tijdens haar werk toevallig getuige is van een moord. Ze wordt keihard geïntimideerd en ziet haar leven veranderen in een helse nachtmerrie. Bekijk de trailer.

Face to Face S02 (zaterdag 10/02, Canvas) Deens misdaaddrama waarin ditmaal de focus ligt op psychologe Susanne Egholm (Trine Dyrholm), die rouwt om de dood van haar dochter en tijdens een sessie een afschuwelijke bekentenis hoort. Lees de recensie.

Call the Midwife S13 (zaterdag 10/02, BBC First) Historische dramaserie over de perikelen van de vroedvrouwen van Nonnatus House in Londen. De reeks opent in 1969, wanneer het verpleeghuis wat nieuwelingen in opleiding verwelkomt. Bekijk de trailer.

Ninja Kamui (zondag 11/02, HBO Max) Japanse animatieserie waarin een voormalig ninja met zijn gezin naar het platteland in Amerika vlucht. Als zijn familie daarna het doelwit wordt van moordenaars die hem als verrader zien, wil hij keihard wraak nemen.

H3L S06 (maandag 12/02, Videoland) Nederlandse dramaserie over bevriende scholieren op de middelbare school. De groep zit nu in het examenjaar van de havo. En dus wordt het tijd om na te denken over de toekomst en de gevolgen van hun eerdere acties.

Death in Paradise S13 (maandag 12/02, BBC First) Misdaadserie waarin inspecteur Neville Parker (Ralf Little) misdrijven onderzoekt op het Caribische eiland Saint Marie. In de opener viert Selwyn (Don Warrington) zijn 50-jarig jubileum. Bekijk de trailer.

Kill Me If Your Dare (dinsdag 13/02, Netflix) Zwarte komediefilm uit Polen over een stel dat het winnende lot van een loterij in handen heeft. Ze bedenken allebei een eigen plan om de ander te vermoorden en er dan zelf met het prijzengeld vandoor te gaan.

Sunderland ‘Til I Die S03 (dinsdag 13/02, Netflix) Documentaireserie over de perikelen van de Britse voetbalclub Sunderland. In het derde en tevens laatste seizoen proberen ze terug in het Championship te komen met een play-off tegen Wycombe Wanderers.

Taylor Tomlinson: Have It All (dinsdag 13/02, Netflix) Special van Taylor Tomlinson, die onlangs op de Amerikaanse televisie debuteerde als host van de spelshow After Midnight. De comédienne praat onder meer over daten, zielsverwanten, relaties en afgunst.

Dreaming Whilst Black (dinsdag 13/02, NPO 3) Britse komedieserie over een man (Adjani Salmon) met een uitzichtloze baan die droomt van een carrière als filmmaker. Dan krijgt hij ineens een unieke kans om die droom echt waar te maken. Bekijk de trailer.

Mrs. Sidhu Investigates (dinsdag 13/02, BBC First) Lichtvoetige misdaadserie waarvoor The Kumars at No. 42-scenarist Suk Pannu herenigde met actrice Meera Syal. Syal speelt een cateraar met een talent voor het oplossen van misdrijven. Bekijk de trailer.

Good Morning, Verônica S03 (woensdag 14/02, Netflix) Braziliaanse misdaadserie waarin agente Verônica (Tainá Müller) jaagt op een dating-site-crimineel. Ze stuit op een man en een vrouw die een geheim verbergen dat verband houdt met een samenzwering.

Love Is Blind S06 (woensdag 14/02, Netflix) Realityshow met Vanessa en Nick Lachey, waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

A Soweto Love Story (woensdag 14/02, Netflix) Romantische komediefilm uit Zuid-Afrika waarin een moeder hoopt dat haar drie zoons snel trouwen. Ze belooft dat degene die dat als eerste doet haar huis krijgt en dat leidt voor hen tot een race naar het altaar.

Players (woensdag 14/02, Netflix) Romantische komediefilm waarin een sportjournaliste (Gina Rodriguez) samen met haar beste vriend (Damon Wayans Jr.) versiertrucs voor hook-ups bedenkt, maar dan plots gevoelens krijgt voor een ‘doelwit’ (Tom Ellis).

The Heartbreak Agency (woensdag 14/02, Netflix) Komische film uit Duitsland waarin een journalist voor een artikel met tegenzin deelneemt aan liefdesverdriettherapie. In het begin is hij sceptisch, maar uiteindelijk opent hij alsnog zijn hart voor zijn therapeute.

The Irrational (woensdag 14/02, Star) Misdaaddrama waarin gedragswetenschapper Alec Mercer (Jesse L. Martin) met zijn unieke expertise regeringen, politie en bedrijven te hulp schiet bij allerlei zaken waarbij er veel op het spel staat. Bekijk de trailer.

Puppy Love (woensdag 14/02, Amazon Prime Video) Romantische komedie met Lucy Hale en Grant Gustin, over twee mensen die na een rampzalige date toch nog samenkomen als hun honden een liefdesmatch blijken te hebben en er puppy’s op komst zijn.

The New Look (woensdag 14/02, Apple TV+) Biografische dramaserie van Todd A. Kessler (Damages, Bloodline) waarin modeontwerper Christian Dior (Ben Mendelsohn) na WOII een nieuwe kledinglijn bedenkt. Maisie Williams speelt zijn zus Catherine.

House of Ninjas (donderdag 15/02, Netflix) Japanse actieserie over een disfunctioneel gezin dat ooit een geducht bestaan leidde als een ninja-clan. Jaren later moeten ze noodgedwongen weer schimmige missies ondernemen om een reeks dreigingen af te wenden.

Ready, Set, Love (donderdag 15/02, Netflix) Romantische komedieserie uit Thailand die zich afspeelt in een wereld waarin de mannelijke bevolking steeds verder afneemt. Een vrouw besluit mee te doen aan een door de overheid gesponsorde datingwedstrijd.

The Vince Staples Show (donderdag 15/02, Netflix) Komische serie waarin rapper Vince Staples een aangedikte versie van zichzelf speelt en we hem volgen tijdens zijn alledaagse beslommeringen. Kenya Barris (Black-ish) is producent. Bekijk de trailer.

AIRawabi School for Girls S02 (donderdag 15/02, Netflix) Dramaserie die zich afspeelt in het Midden-Oosten en draait om de perikelen op een chique meisjesschool. Daar besluiten een aantal van de gepeste buitenbeentjes wraak te nemen op hun pestkoppen.

Little Nicholas: Life of a Scoundrel (donderdag 15/02, Netflix) Spaanse documentaire over een gewiekste oplichter die bekendstond als Little Nicholas. Als tiener wist hij zich in de high society tussen onder meer politici, miljonairs en zelfs royals te nestelen.

De Vuurlinie (donderdag 15/02, Netflix) Recente bioscoopfilm over het leven van militair Marco Kroon, hier gespeeld door Waldemar Torenstra. Hij wordt in eerste instantie beloond voor zijn heldendaden, maar raakt daarna in opspraak. Bekijk de trailer.

Orphan Black: Echoes (donderdag 15/02, NPO Start) Vervolg op Orphan Black, waarin een vrouw (Krysten Ritter) geplaagd wordt door nachtmerries van een mysterieus verleden en op zoek gaat naar informatie over haar ware identiteit. Bekijk de trailer.

Scott & Bailey S05 (donderdag 15/02, BBC First) Slotseizoen van de Britse politieserie, waarin Janet Scott (Lesley Sharp) en Rachel Bailey (Suranne Jones) in de wereld van het dark web duiken. De laatste reeks bestaat uit drie afleveringen. Lees hier meer.

The Truth About Jim (donderdag 15/02, HBO Max) Vierdelige documentaire waarin een vrouw binnen familie haar op zoek gaat naar de waarheid omtrent een mogelijk geheim: was haar stief-grootvader Jim Mordecai in werkelijkheid een seriemoordenaar?