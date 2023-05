Kijktip: Zwarte Tulp S2 • 04-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Videoland, de online streamingdienst van RTL, lanceerde begin vorig jaar het complete eerste seizoen van de dramaserie Zwarte tulp.

Het was daarmee de eerste Nederlandse serie die alleen voor internet is geproduceerd en moest de ‘House of Cards van Videoland’ worden. Netflix Original House of Cards betekende de grote doorbraak van de Amerikaanse streamingdienst. Zwarte tulp vertelt het verhaal van twee familiebedrijven, die van de familie Vonk en de familie Kester, die allebei al jaren succesvol zijn in de tulpenbollensector. De families zijn door een noodlottig ongeval, of was het moord? Al jarenlang elkaars rivalen.

Wanneer de familie Vonk de kweek van de zwarte tulp claimt, wordt de rivaliteit alleen maar groter. Leuk weetje; ook in het echte leven is het kweken van de zwarte tulp het hoogst haalbare voor bollenkwekers. Al in de Gouden Eeuw kreeg de niet bestaande tulp een cultstatus en werden donkerpaarse tulpen – die wel konden worden gekweekt – een symbool van macht en rijkdom. Het tweede seizoen van de reeks was in mei al te zien op Videoland en volgt nu op RTL 4 voor een groter publiek. Bij de start lijkt alles weer koek en ei te zijn tussen beide families, maar de donkere wolken pakken zich al snel weer samen boven de bollenvelden. De cast was al dik in orde met Huub Stapel, Linda van Dyck, Anna Drijver en Benja Bruijning. Met de toevoeging van Hadewych Minis, Nasrdin Dchar en Derek de Lint wordt deze in het tweede seizoen alleen maar beter.

RTL 4, 4 januari, 21:30 uur.