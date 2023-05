Kijktip: Zembla: Trump’s mars naar het Witte Huis • TV • 05-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De eerste honderd dagen in het Witte Huis zijn de wittebroodsweken van een Amerikaanse president. Die dagen van Donald Trump ­zitten er in mei alweer op.

Zelden is een Amerikaanse president zo veel in het nieuws geweest als nu. De hoop van critici dat hij zijn toon zou matigen na de campagne, is daarmee gevlogen. Zembla blikt terug op zijn campagne en zijn eerste dagen als president van de Verenigde Staten.

Zembla: Trump’s mars naar het Witte Huis, 5 april, NPO 2, 21:15 uur