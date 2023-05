Kijktip: Zembla over duurzame energie • TV • 22-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoe duurzaam is duurzame energie als je hout gaat verbranden om deze duurzame energie op te wekken? En dan hebben we het hier ook nog over geïmporteerd hout uit de VS.

Zembla zoekt uit hoe deze opgewekte energie in hemelsnaam als ‘duurzaam’ bestempeld kan worden. Goed, vast een korte inleiding. In het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn. Dit doel is onmogelijk te behalen met zonne- en windenergie alleen, daarom is bedacht: die kolencentrales die er nog staan, gaan biomassa bijstoken. Deze energie wordt gezien als groene energie, want: je verbrandt een boom, dat geeft CO2. Op deze manier halen landen de target van 14%. Maar je plant een nieuwe boom en die haalt CO2 weer uit de lucht. Op deze manier halen landen de target van 14%.

Echter, er zit een addertje onder het gras, nou ja, eigenlijk twee addertjes. 1: Die nieuwe boom haalt pas CO2 uit de lucht als-ie groot is, en we hebben nu minder CO2 nodig, niet over 30 jaar. En 2: Bij het verbranden van het hout komt meer CO2 vrij dan bij kolen.

Voor- en tegenstanders van dit plan komen aan het woord, inclusief minister Henk Kamp.

Zembla: 22 maart, NPO 2, 21:15 uur