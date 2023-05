Kijktip: Through the wormhole with Morgan Freeman • TV • 14-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vandag start de ‘Dutch Technology Week’ in Eindhoven. Naar aanleiding daarvan programmeert Discovery Channel een themaweek.

Hoofdmoot is het zevende seizoen van Through the wormhole, de Amerikaanse serie over natuurwetenschap, gepresenteerd door acteur Morgan Freeman. Het is een kort seizoen – vier afleveringen slechts – maar daarom niet minder interessant. Zoals gebruikelijk draait elke episode om één centrale vraag, uitgelegd door prominente wetenschappers, die tot een antwoord komen door erop voort te borduren.

Kom, we stappen even door de week. Op maandag luidt de vraag: kunnen we de aarde ‘hacken’ om de mensheid te redden? De wetenschap is tenslotte hard bezig met het ontraadselen van de geheimen van de natuur en het vinden van, onder andere, nieuwe vormen van energie. Op woensdag gaat het om de kwestie of het mogelijk is om technologie toe te passen om in ieder mens het genie naar boven te halen. De aflevering van donderdag draait om dna. In hoeverre kunnen we die bouwsteentjes gebruiken om het verouderingsproces te stoppen? Vrijdag heeft vuurwapengeweld als thema. Is er in de VS sprake van een epidemie, en zo ja, kan die gestopt worden door de wetenschap, net als een virus?

Through the wormhole with Morgan Freeman, 15 mei, Discovery, 19:30 uur