Kijktip: Wiplala

Het is dit jaar precies zestig jaar geleden dat Annie M. G. Schmidts kinderboek Wiplala uitkwam.

Er waren een hoop special effects nodig voor de verfilming van dit verhaal over een miniatuurmannetje dat per ongeluk de familie Blom klein ‘tinkelt’. Regisseur Tim Oliehoek durfde het aan, en het resultaat is een hartverwarmend familieavontuur. De film is gemaakt naar een scenario van Tamara Bos, die eerder al Schmidts Minoes en Pluk van de Petteflet bewerkte voor het witte doek. Wiplala wordt gespeeld door Géza Weisz.

Wiplala, 20 mei, NPO 3, 15:30 uur