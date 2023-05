Kijktip: Will & Grace (TLC) • TV , Serie • 03-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na een afwezigheid van 11 jaar is Will & Grace terug!

Het negende seizoen van de succesvolle komedieserie is vanaf deze week te zien op TLC. En goed nieuws: alle hoofdrolspelers zijn van de partij. Het verhaal werd in 1998 gebaseerd op het persoonlijke leven van scenarioschrijver Max Mutchnick (de rol Will Truman, gespeeld door Eric McCormack) en zijn goede vriendin Janet (inderdaad, Grace). Om het verhaal compleet te maken, werkt ook de legendarische regisseur James Burrows (Friends, Two and a half men, The big bang theory) weer mee aan deze comeback.

Will & Grace, dinsdag 3 oktober, TLC, 20:30 uur