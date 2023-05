Kijktip: Vind die domme trut en gooi haar in de rivier • TV • 11-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De titel van deze vierde Telefilm is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De trut in dit confronterende drama is het zusje van de vijftienjarige Remco, die samen met hun vader een illegale puppyhandel runt. Remco heeft een enorme bewijsdrang naar zijn vrienden én zijn ­vader toe en zet daarom een choquerend filmpje op het internet waarin zijn zusje zieke puppy’s in een rivier gooit. De impact van het filmpje is veel groter dan Remco ooit had kunnen bedenken.

Vind die domme trut en gooi haar in de rivier, 12 april, NPO 3, 20:30 uur