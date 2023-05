Kijktip: Victoria (België één) • 04-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kostuumdrama-alert: een achtdelige serie over (na Elizabeth II) de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis!

Tot vorig jaar september, toen ze werd ingehaald door Koningin Elizabeth II, was Koningin Alexandrina Victoria van Hannover de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis. Ze was slechts achttien jaar oud toen ze de troon besteeg en hoewel ze weinig politieke invloed had, groeide ze uit tot een zeer symbolisch figuur. Dit achtdelige Britse kostuumdrama schetst het Victoriaanse tijdperk. Alvast de trailer:

Victoria, vrijdag 4 november, België één, 22:35 uur