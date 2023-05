Kijktip: Andere Tijden - Het einde van het Waterlooplein? • TV • 21-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Stopera, de Mozes en Aäronkerk en de Academie van Bouwkunst; allen gelegen aan het Waterlooplein te Amsterdam.

De plek waar sinds jaar en dag zes dagen per week een vlooienmarkt wordt gehouden en waar ambtenaren en kooplieden de ruimte met elkaar delen. Sinds de aanleg van het Waterlooplein in 1882 heeft het plein al verschillende verbouwingen en tijdelijke verhuizingen overleefd. Denk alleen al aan de tijd dat weinig Joodse handelaren terugkeerden van de Duitse vernietigingskampen. Of toen door de bouw van de Stopera, na hevig protest, de markt moest uitwijken, en het einde van de markt werd voorspeld. Nu er een volgende verbouwing op het programma staat – het Stadhuis en de markt gaan één geheel vormen, met kramen binnen en buiten de muren van het stadhuis – rijst de vraagt of het roemruchte plein deze vernieuwing overleeft. Andere Tijden reconstrueert de bestaansgeschiedenis en probeert een antwoord te vinden op de vraag: is het einde van het Waterlooplein – ooit zo mooi bezongen door Johnny Kraaijkamp sr. en Rijk de Gooijer – in zicht of overleeft het ook deze verbouwing?

NPO 2, 21 januari, 21:20 uur