Kijktip: Through the wormhole with Morgan Freeman • 20-11-2016

Hij mocht in 2003 voor god spelen in de speelfilm Bruce ­Almighty, maar in de serie ­Through the wormhole begeeft acteur Morgan Freeman zich op een heel ander terrein: de wetenschap.

In de opening van dit zevende seizoen gaat de Amerikaan – via die wetenschap – op jacht naar terroristen. Hij onderzoekt hoe organisaties als IS en Al-Qaida mensen zo kunnen hersenspoelen dat ze bereid zijn om te sterven voor hun zaak. En vervolgens doet hij een poging om die hersenspoeling tegen te gaan, en ze weer deel te laten nemen aan de reguliere maatschappij.

Discovery, 20 november, 20:00 uur