Kijktip: The Missing (BBC1) • BBC , TV • 12-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Missing is terug op de BBC, met nieuwe personages en een nieuwe zaak.

Nieuw seizoen van de Britse thrillerserie The Missing. In dit tweede seizoen staat een nieuwe zaak centraal, met andere personages en locaties. Hoewel het verhaal zich in Duitsland afspeelt, zijn de scènes, net als in het eerste seizoen, grotendeels in België opgenomen. In de eerste reeks (genomineerd voor twee Golden Globes) ging de Franse detective Julien Baptiste (Tchéky Karyo) nog op zoek naar de 5-jarige Oliver, die tijdens een gezinsvakantie in Frankrijk vermist raakte. Deze keer opent hij de jacht op de ontvoerder van een jonge Britse vrouw: Alice Webster. Ze wordt al elf jaar vermist. Haar ouders, Gemma en Sam (David Morrisey, de gouverneur uit The Walking Dead ), hopen nog altijd op haar terugkeer. Als Alice in 2014 op mysterieuze wijze weer opduikt, leidt dat tot onrust in de hechte gemeenschap van haar geboortedorp, én bij haar familie. Haar ouders lijken niet blij te zijn dat hun dochter nu daadwerkelijk thuis is. Ze praten vrijwel niet met elkaar en hebben te kampen met een opstandige zoon. Alice blijkt over belangrijke informatie te beschikken. Zo weet ze wat de verblijfplaats is van een tweede vermist meisje. Het gaat om Sophie Giroux, wier vermissing in 2003 al door Baptiste was onderzocht. Baptiste zet alles op alles om de elf jaar oude zaak op te lossen en gaat op zoek naar aanwijzingen die leiden naar de ontvoerder van beide meisjes.

The Missing S2, woensdag 12 oktober, BBC1