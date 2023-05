Kijktip: The Loving Story • TV • 19-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ontluisterende documentaire over het omstreden huwelijk van de zwarte Mildred Leter en de blanke Richard Loving. Een interraciaal huwelijk was indertijd, we schrijven 1958, verboden in maar liefst 21 staten.

Twee weken na hun huwelijk – dat ze had laten voltrekken in Washington D.C. – werd het stel van hun bed gelicht en gearresteerd. Hun huwelijk werd door de staat Virginia illegaal verklaard. Een lange rechtszaak, uitgevochten tot aan het hooggerechtshof, tegen dit onrecht leidde er 1967 toe dat interraciale huwelijken in de VS niet langer verboden waren. Met nooit eerder vertoond beeldmateriaal en interviews met betrokken advocaten volgen we het verhaal van een verliefd koppel dat in ballingschap moest leven om aan een gevangenisstraf te ontsnappen – maar uiteindelijk geschiedenis zou schrijven. De Lovings zelf waren niet aanwezig bij de rechtszaak, het enige dat Richard vooraf zei waren de veelzeggende woorden: ‘Tell the court that I love my wife.’ Donderdag 23 februari gaat ook de speelfilm Loving (regie: Jeff Nichols) over dit uitzonderlijke liefdesverhaal in première in de Nederlandse bioscopen. Een behoorlijke draak – ware het niet dat dit historisch belangrijke verhaal nooit vergeten mag worden.

19 februari, canvas, 22:20 uur