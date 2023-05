Kijktip: The Five (NPO)

Een dramaserie gebaseerd op het verhaal van besteller thrillerauteur Harlan Coben, dat moet een succes worden. En dat is het.

The Five is een hedendaags verhaal over Mark, Pru, Slade en Danny, vier vrienden die elkaar minder goed kennen dan ze in eerste instantie dachten. Jesse, het broertje van één van hen wordt na een middag met de groep vermist. Als na twintig jaar op een plaats delict DNA van Jesse wordt gevonden, lijkt hij toch niet verdwenen te zijn. De overgebleven vier komen noodgedwongen weer bij elkaar.

Hoewel de hoofdrolspelers allemaal overkomen als onuitgewerkte personages, brokkelen hun schijnbaar perfecte levens af en worden ze per aflevering interessanter. De reeks start met een zeer ingewikkeld verhaal met schijnbaar oneindig veel losse einden; de overgebleven vier hebben geheimen die na twintig jaar pas aan het licht komen. Sommige afleveringen hebben gevatte verwijzingen naar de hedendaagse cultuur en dat maakt de serie levendig. En dan is er die muziek. En de stijl waarin gefilmd is. En de afwezigheid van typische detectiveclichés (géén donkere bossen, géén rechercheurs die er alleen op uit gaan). The Five is een grimmig geheel dat blijft boeien. Een intelligente en actuele dramaserie die aan zijn verwachtingen voldoet.



Vanaf 12 juni elke zondag rond 21:10 uur op NPO 2, met steeds twee afleveringen achter elkaar. De eerste aflevering is nog tot 10 augustus te zien via npo.nl.