Kijktip: The Fall S3 (BBC) • 29-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Detective Stella Gibson in het derde seizoen The Fall.

Gillian Anderson (ja, agent Scully uit The X-Files ) is terug als detective Stella Gibson in het derde seizoen The Fall (waarschuwing, we gaan een paar spoilers weggeven nu!). Wat was er ook weer gebeurd aan het einde van de tweede reeks? Spector (Jamie Dornan bekend uit Fifty Shades of Grey ) werd neergeschoten en we wisten niet of hij het overleefde. Spector zien we gewoon terug in de trailers van de derde reeks – hij is er weer bij, kunnen we concluderen. Agendatechnisch bleek het voor Dornan handig om de derde reeks in Belfast te schieten en aldus geschiedde. ‘Spector is met spoed naar het Belfast General Hospital gebracht, waart doktors Joe O'Donnell ( Richard Coyle ) en zuster Kiera Sheridan (Aisling Bea) vechten voor zijn leven,’ aldus de BBC in een aankondiging.

Aardig detail: in 2014 nam Endemol The Fall-productiehuis Artists Studio over. En zo werd de zeer succesvolle politieserie (naar de eerste reeks keken 4 miljoen Britten!) toch ook een beetje Nederlands.

The Fall S3, donderdag 29 september, BBC 2, 22:00 uur