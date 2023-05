Kijktip: Tegenlicht - slapend rijk • NPO • 18-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘Het is hier wel vreselijk druk geworden de laatste jaren, net Disneyworld,’ aldus een geïnterviewde in deze Tegenlicht over de toenemende stroom toeristen in Amsterdam.

Medeveroorzaker is de razendsnel groeiende deeleconomie-gigant Airbnb. Het lijkt heel aantrekkelijk; je huis zo vaak mogelijk verhuren, zelf elders verblijven en slapend rijk worden. Maar de vraag die centraal staat in deze aflevering is: wat blijft er over van een stad als veel van haar bewoners er slechts een paar dagen verblijven?