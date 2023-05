Kijktip: Tegenlicht (NPO) • NPO , TV • 06-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In de week van de verkiezingen besluit VPRO’s Tegenlicht het eens niet over presidentskandidaten Clinton en Trump te hebben. In plaats daarvan kijkt het programma naar Bernie Sanders, de grote verliezer van de race om het Witte Huis. Desondanks leidde de 75-jarige politicus een succesvolle campagne: de openlijk socialistische Sanders wist enorm veel jonge mensen op de been te brengen. De democratische kandidaat weigerde zich te laten steunen door het bedrijfsleven. En zelfs met alleen kleine donaties van burgers wist hij meer geld op te halen dan de campagne Hillary Clinton, die wél gesteund werd door rijke financiers en grote bedrijven. Ook inhoudelijk verschilde Sanders’ campagne duidelijk van die van zijn concurrenten: vrijwel altijd ging het om de politieke inhoud en niet – zoals bij Clinton en Trump – over de persoonlijke details van de politicus. Het verlies in de verkiezingsstrijd is dan ook niet het einde van de Sanders-beweging. Een grote groep Amerikaanse millennials raakte geïnspireerd door zijn boodschap en is vastbesloten om het politieke systeem in Washington te veranderen. Tegenlicht vertelt hoe de Sanders-campagne zich omvormt tot een permanente politieke beweging, met een lange termijnvisie die vele verkiezingen vooruitkijkt.

Tegenlicht, zondag 6 november, NPO 2, 21:05 uur