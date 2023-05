Kijktip: Taboo - met Tom Hardy in de hoofdrol • TV • 07-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eerste aflevering van een groots opgezette achtdelige serie met Tom Hardy in de hoofdrol. Taboo is ook geproduceerd door Hardy, samen met Ridley Scott en Steven Knight, die de reeks bedachten.

De serie vertelt het verhaal van James Delaney, een avonturier van wie iedereen in de veronderstelling verkeert dat hij dood is. In 1814 keert hij echter, na een verblijf van tien jaar in Afrika, terug naar Londen om het scheepvaartimperium van zijn overleden vader te claimen.

BBC 1, 7 januari, 22:15 uur.