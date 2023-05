Kijktip: Star • TV • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Van de makers van muzikale dramaserie Empire komt nu Star. Het verhaal volgt weeskind Star Davis (Jude Demorest), een 18-jarige die een moeilijke jeugd achter de rug heeft en nu probeert door te breken als zangeres in Atlanta.

Samen met zus Simone Davis (Brittany O’Grady) en beste vriendin Alexandra Crane (Ryan Destiny) vormt ze het zanggroepje Big Trouble. Ze worden bemoederd door Carlotta Brown (Queen Latifah), die ooit dezelfde droom had en de meisjes nu wil behoeden voor de harde muziekwereld. Carlotta is er dan ook niet van gediend dat louche talentmanager Jahil Rivera (Benjamin Bratt) het trio wil tekenen.

Star doet haar naam eer aan en loopt werkelijk over van de sterren. Zo wordt de cast aangevuld door Lenny Kravitz, Big Boi, Naomi Campbell en Tyrese Gibson. Bovendien zijn er cameo’s van Gladys Knight en Kelly Price, en gastrollen van Missy Elliott en debutante Paris Jackson. Met de muziek zit het dus wel goed. Vanwege alle botsende persoonlijkheden en vooral groeiende ego’s die worden gevoed door de showbusiness valt er meer dan genoeg drama te beleven, maar Star doet daar nog een schepje bovenop. Twee van de drie meiden zijn namelijk op de vlucht voor de politie, en de derde liegt over haar ware identiteit.

6 juni, FOX, 21:00 uur