Kijktip: Stank voor dank (NPO) • 17-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In Stank voor dank zoekt Frans Bromet oud-klokkenluiders op om het leven-na-de-onthulling te onderzoeken.

Het is een menselijk mechanisme: wie de vuile was buiten hangt, wordt uitgestoten. Documentairemaker Frans Bromet zocht klokkenluiders op die dat aan den lijve hebben ondervonden. Hetty van de Laar (foto), die in 2012 een grootschalige fraude-zaak bij de vastgoedtak van SNS Bank onthulde, lijdt inmiddels aan chronische slapeloosheid. Victor van Wulfen keerde terug bij Defensie, maar pas na ruim vier jaar thuis te hebben gezeten. Hun pogingen de samenleving een dienst te bewijzen, ontaardden in persoonlijke drama’s.

2doc: Stank voor dank, maandag 17 oktober, NPO2, 21:00 uur