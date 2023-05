Kijktip: Sherlock • TV • 09-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De briljante BBC-serie ­Sherlock heeft sinds 2010 een grote schare fans vergaard.

Bedenkers Mark Gatiss en Steven Moffat hadden flink wat ervaring opgedaan bij onder meer Doctor Who en wisten Conan Doyle’s eeuwenoude detective in een nieuw jasje te steken. Benedict Cumberbatch (links) is een eigentijdse Sherlock die niet weg te slaan is bij zijn smartphone en voortdurend sarcastische steekjes uitdeelt. Martin Freeman (rechts) evenaart hem in humor in de rol van Watson, die op geheel eigen wijze intelligent is.

Sherlock, 10 juni, Canvas, 20:40 uur