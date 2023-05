Kijktip: Outlander • TV • 19-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Deze week start het tweede seizoen van Outlander!

Deze week start het tweede seizoen van Outlander, het historische tijdreisdrama over de Britse verpleegster Claire Randall (Caitriona Balfe, foto) die vlak na de Tweede Wereldoorlog door Schotland reist en per ongeluk door de magische ‘stenen van Craigh na Dun’ in het Schotland van 1743 belandt. Het genre-overschrijdende Outlander is gebaseerd op Diana Gabaldons succesvolle boekenreeks, die leest als romantisch kostuumdrama dat verrassend gruwelijk uit de hoek kan komen. Fans van de serie hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken: de reeks heeft acht delen.

Outlander, 19 mei, België Één, 22:10 uur