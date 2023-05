Kijktip: Onder het hart • 23-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Prima uitgangspunt: alleenstaande vrouw (Kim van Kooten) ontmoet pas gescheiden man (Koen De Graeve) en de twee worden heerlijk verliefd.

Hij heeft wat bagage, zoals een ex (Lies Visschedijk) en een mokkende puberdochter, maar waar een wil is, is een weg. Genoeg voor (hier en daar komisch) drama, zou je denken, maar dan krijgt De Graeve ook nog een hersentumor – en bezwijkt de film onder zijn eigen zwaarte.

NPO 3, 23 december, 21:20 uur