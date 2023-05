Kijktip: Oasis: Supersonic • TV • 25-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bijzonder smakelijke documentaire over de pijlsnelle opkomst in de jaren 90 van de Britse band Oasis.

In twee jaar gaat de band rond de rivaliserende gebroeders Liam en Noel Gallagher van kleine lokale optredens en een eerste keer Top of the Pops naar twee concerten voor 250.000 man publiek op het Knebworth festival waarna ze als de grootste band van Groot-Brittannië gelden. We zien vroege repetitiebeelden, we zijn bij de eerste Amerikaanse tour waar de mannen stijf staan van de drugs en we komen te weten hoe de relatie tussen de broers zo gierend uit de bocht vliegt.

Oasis: Supersonic: 25 mei, canvas, 23:10 uur