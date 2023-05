Kijktip: The Notorious Mr. Bout • TV • 06-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Documentair portret van de beroemde Russische wapenhandelaar en -smokkelaar Viktor Bout – ook wel de ‘Merchant of death’ genoemd – die nadat hij dacht een wapendeal te sluiten met de Colombiaanse rebellenbeweging Farc eindelijk opgepakt werd door Amerikaanse feds.

Bout sloot na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vele lucratieve wapendeals met verschillende criminelen. Hij speelde daarbij ook een rol in alle grote conflicten van de afgelopen twintig jaar. Zo voorzag hij na 9/11 de Taliban van wapens.

De filmmakers maakten een portret van de handelaar. Met name de door Bout zelf geschoten homevideo’s zijn intrigerend. Daarnaast interviewden ze onder meer zijn vrouw, een voormalig zakenpartner en de DEA-agent die hem heeft weten te pakken. Bout zit momenteel in een Amerikaanse gevangenis zijn straf van 25 jaar uit. De vraag die de makers opwerpen is of Bout niet in de val gelokt is om een daad te stellen tegen de wapenhandel. Zelfs Vn-wapeninspecteur Brian Johnson-Thomas relativeert Bouts imago als ‘handelaar van de dood’. ‘Het probleem is dat illegale wapenhandel helemaal niet zo illegaal is,’ zegt hij in de documentaire. Er werd ook een speelfilm over Bout gemaakt, Lord of War (2015), met Nicolas Cage in de rol van Bout.

2Doc, donderdag 6 juli, NPO2, 00:05 uur