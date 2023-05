Kijktip: Noorderslag 2017 • TV • 14-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Toen het doek moeizaam omhoog ging voor hiphopformatie New Wave (met o.a. Ronnie Flex en Lil Kleine) tijdens de uitreiking van de Popprijs 2015 op het Noorderslag muziekfestival, liep de zaal leeg.

De boodschap was duidelijk: het publiek was niet gediend van de nieuwe generatie rappers. Het afgelopen jaar groeide de populariteit van Nederhop. Onder andere met rapgroep Broederliefde, die dit jaar optreedt bij Noorderslag en ook kans maakt op de felbegeerde prijs. Naast de Popprijs-uitreiking zijn in de liveregistratie van Noorderslag verschillende optredens te zien van verse Nederlandse pop-acts die een breed scala aan genres representeren.

NPO 3, 14 januari, 23:05 uur.