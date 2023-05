Kijktip: Nick Cave: one more time with feeling • Muziek , TV • 12-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

One more time with feeling (over de totstandkoming van Nick Cave’s album Skeleton Tree) is huiveringwekkend, kwetsbaar, artistiek, aangrijpend en eerlijk tegelijk.

Bij de opnamen van een nieuw album hadden de Australische zanger Nick Cave en filmmaker Andrew Dominik de handen ineengeslagen om het creatieve proces vast te leggen op beeld onder de titel One more time with feeling. Door de tragische omstandigheden waaronder de plaat uiteindelijk tot stand kwam (Caves vijftienjarige zoon viel onder invloed van lsd van een twintig meter hoge klif aan de kust van Brighton en overleed ter plaatse) is de film geëvolueerd tot een diepgaander werkstuk, waarbij het beeldmateriaal door Cave van commentaar wordt voorzien. Op die manier kon hij ingewikkelde gesprekken met nieuwsgierige journalisten omzeilen. De beladen nummers van het uiteindelijke album Skeleton tree doen de rest. One more time with feeling is huiveringwekkend, kwetsbaar, artistiek, aangrijpend en eerlijk tegelijk.

Donderdag 12 oktober, Canvas, 22:50 uur