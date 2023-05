Kijktip: Madam Secretary • TV • 05-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Maandag begint het eerste seizoen van Madam Secretary, de politieke dramaserie over Elizabeth McCord (Téa Leoni).

De voormalige CIA-agent verliet Langley om politicologie te doceren wanneer de minister van Buitenlandse Zaken onverwachts om het leven komt in een vliegtuigongeluk. Onder lichte dwang van President Conrad Dalton (Keith Carradine) neemt McCord de rol over en geeft er een onconventionele invulling aan. In de VS is de serie een succes: daar werd onlangs de slotaflevering van alweer het derde seizoen uitgezonden.

5 juni, België Een, 23:10 uur