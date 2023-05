Kijktip: Louis Theroux, Savile (BBC) • BBC , TV • 02-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Louis Theroux onderzoekt de zaak Jimmy Savile, vijftien jaar nadat hij zelf een documentaire over de tv-ster maakte.

Vijftien jaar geleden maakte Louis Theroux de documentaire When Louis Met Jimmy , over de Britse tv-ster Jimmy Savile. Daarin vroeg Theroux ook naar Saviles seksuele voorkeur – geruchten over seksueel misbruik van minderjarigen gingen al jaren rond. De twee onderhielden een soort vriendschappelijke relatie, tot aan Saviles dood in 2011. Drie jaar later startte de politie eindelijk een onderzoek, waarin werden 214 gevallen van misbruik werden gemeld. Het jongste slachtoffer was acht jaar oud. Theroux onderzoekt in de nieuwe documentaire Savile hoe de presentator zijn sterrenstatus zó heeft kunnen misbruiken. En hoe Savile Theroux zelf (en de pers, justitie en alle instituten waarmee hij werkte, waaronder diens werkgever BBC die deze documentaire ook uitzendt) al die jaren wist te misleiden.

Louis Theroux: Savile, zondag 2 oktober, BBC2, 22:00 uur