Kijktip: La Forêt • TV • 20-10-2017 • leestijd 1 minuten

Superspannende Franse zesdelige misdaadreeks over de verdwijning van een aantal tienermeisjes in de Franse Ardennen.

In de bossen bij het dorpje Montfaucon, tussen de Frans-Belgische grens en snelweg A4, raakt Jennifer vermist. Océane en Maya, twee van haar vriendinnen, zijn ervan overtuigd dat ze terugkomt, maar kunnen niks vertellen. Tel daarbij enkele mysterieuze gebeurtenissen in het bos bij op en de ingrediënten voor de broodnodige spanning zijn voorhanden. Om er gelijk goed in te komen, zendt Canvas ook nog eens twee afleveringen achter elkaar uit – handig om te weten voor het instellen van de recorder.

La Forêt, zaterdag 21 oktober, Canvas, 20:40 uur.