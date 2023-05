Kijktip: Is O.J. Innocent? The Missing Evidence • TV • 05-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De vraag is natuurlijk: waar was Michael Martin 22 jaar geleden toen de zaak voorkwam?

Uitgangspunt: O.J. is onschuldig. Aan de hand van de getuigenis van privé-detective Michael Martin, die de avond van de moord in de straat van het huis van Simpson geparkeerd stond om een niet-gerelateerde zaak op te lossen, ontvouwt zich de theorie dat O.J.’s zoon, Jason Simpson, óók in de witte Bronco zat op de avond van de moord. En híj zou Nicole Simpson en haar vriend Ron Goldman vermoord hebben. De vraag is natuurlijk: waar was Michael Martin 22 jaar geleden toen de zaak voorkwam?

5 maart, Discovery, 22:00 uur