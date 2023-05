Kijktip: Inside the Brexit campaign • BBC , TV • 22-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 20 februari 2016 stelde toenmalig premier David Cameron een datum vast voor het Brexit-referendum. Maanden vol debat en campagnes volgden; op 23 juni stemde 51,9 procent voor uittreden. Uiteindelijk diende Cameron zijn ontslag in, na de ‘nee’ van het Britse volk en de bevestiging van Theresa May als opvolger. Maar wat gebeurde nou precies in het nee-kamp? De BCC kreeg vanaf de prille start van de campagnes toegang tot de ruimtes waar de beslissingen werden genomen en de race die volgde om het politiek leiderschap bij de conservatieven. ‘We zien de ambitie, passie, strategie en animositeit achter de ‘leave’-campagne,’ beloven de makers. En: ‘Dit is het ware verhaal.’ Met de getuigenissenverklaringen van onder meer Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Nigel Farage, maar ook met de herinneringen van de mensen pleitten voor behoud van Groot-Brittannië in de EU: Lord Heseltine, Alan Duncan en Will Straw.

Inside the Brexit campaign, donderdag 22 september, BBC 2, 22:00 uur