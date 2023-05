Kijktip: Idris Elba: Fighter • TV • 05-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Idris Elba is bij het grote publiek vooral bekend vanwege zijn rol als Luther in de gelijknamige reeks van de BBC – een steengoede politieserie overigens – en als Russel Bell in The Wire.

De rol van tough guy is hem als acteur niet vreemd, maar of hij dat imago in de echte wereld overeind kan houden, moet blijken uit, wat hij zelf noemt, de uitdaging van zijn leven. In twaalf maanden wordt Elba klaargestoomd tot professioneel kickbokser. Hij reist de wereld over om te werken met de beste trainers en oud-kampioenen en te trainen volgens een bikkelhard regime.

5 maart, Discovery, 21:00 uur