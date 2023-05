Kijktip: Gamechangers: Inventing The World • TV • 14-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Om de wereld te veranderen heb je niet altijd grote technische bedrijven of overheden nodig.

Deze revolutionaire rebellen zijn te zien in de nieuwe Gamechangers: Inventing The World. Een van hen is de Nederlander Anne Kloppenborg die met zijn bedrijf New Electric voer- en vaartuigen elektrisch – en dus schoner – maakt.

Om de wereld te laten zien wat mogelijk is met elektrische motoren wil Anne het Kanaal oversteken met een vintage speedboot die hij elektrisch heeft gemaakt. Kloppenborg kwam op het idee voor zijn bedrijf tijdens een bezoek aan de Tesla-fabriek in 2008. De mogelijkheden zijn eindeloos en bieden een oplossing voor tot nu toe lastige vraagstukken. New Electric geeft namelijk ook vuilniswagens, sleepauto’s en rondvaartboten een elektrische motor. Juist bij dit soort specialistische voertuigen is het lastig om vervuilende dieselmotoren uit de stad te weren. Kloppenborg won dan ook niet voor niets de DAM prijs afgelopen jaar, een prijs voor het beste duurzame Amsterdamse MKB. ‘Als we gaan zitten wachten tot ook dit soort voertuigen gebruiksklaar uit de fabriek komen, halen we de milieudoelen zeker niet’ hield Kloppenborg de jury voor.

Gamechangers: Inventing The World, 14 maart, Discovery, 19:30 uur