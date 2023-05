Kijktip: Familie, geloof en hoop • TV • 07-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dappere en belangrijke 3-delige documentaireserie waarin de homoseksuele Marokkanen Nassiri, Souad, Mohamed en Abdellah openhartig vertellen over hun leven.

Door zichtbaar te zijn, willen de vier jongens andere moslim-jongeren die nog in de kast zitten helpen. Want waarom rust er nog zo’n taboe op homoseksualiteit onder moslims? Komt dat vooral door het geloof of ligt het aan de schaamtecultuur en de sociale druk binnen Marokkaanse gezinnen om te trouwen en kinderen te krijgen? Ze gaan in gesprek met de Franse imam Ludovic-Mohamed Zahed. Volgens hem vormen Koranteksten niet het grootste obstakel. Het zijn vooral bepaalde Marokkaanse culturele opvattingen en de machtspolitiek in de Arabische wereld die homoseksuelen in de problemen kunnen brengen. Familie, geloof en hoop schetst een intiem portret van vier jonge mannen die openlijk hun bestaansrecht opeisen. Moedig!

NPO 2, 7 mei, 15:00 uur.