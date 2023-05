Kijktip: Emma wil leven • NPO • 22-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De achttienjarige Emma kreeg op haar twaalfde de diagnose anorexia nervosa, waarna haar lichaam gestaag aftakelde.

Na opnames, extreme eenzaamheid en gedwongen voeding, was ze op haar achttiende uitbehandeld in Nederland. Ze besloot om nog voor een laatste kans te gaan: een behandeling in een Nederlandse kliniek in Portugal. Daar nam ze het besluit: ik wil leven. Het kwam helaas te laat. Emma overleed een paar weken later, met het schokkende gewicht van achttien kilo. In de documentaire Emma wil leven zijn die laatste weken vastgelegd. De film is deels door Emma zelf en haar verzorgers gefilmd, in samenwerking met documentairemaakster Jessica Villerius. ‘Ik hoorde van Emma’s overlijden en van haar vurige wens toen ze nog leefde: ze wilden dat er een documentaire zou worden gemaakt,’ legt Villerius uit. ‘Deze kon wat haar betreft twee kanten op het moest óf gaan over haar herstel vanuit een onmogelijke positie, of het moest gaan over hoe je aan anorexia kunt overlijden, mocht ze het niet halen. Het werd helaas het laatste. Ik heb een eerbetoon gemaakt aan iemand die wat mij betreft symbool staat voor een veel grotere groep van jonge mensen die uiteindelijk zo ver heen raakt, dat er geen passende behandeling meer voor hen is. Ik hoop dat de film een liefdevolle brug slaat tussen artsen en ervaringsdeskundige professionals, omdat ik heilig geloof dat zij samen de sleutel vormen tot herstel. Niet los van elkaar. Sámen.’

NPO 3, 22 november, 21:20 uur