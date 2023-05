Kijktip: Deux jours, une nuit (NPO) • NPO , Film • 16-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het voorlaatste drama van de Waalse gebroeders Dardenne is een mooi, transparant drama met Marion Cottilard in de hoofdrol. Zij speelt een vrouw die na een tijd ziek te zijn geweest op het punt staat om terug te keren naar haar baan in een fabriek, als ze hoort dat haar collega’s een keuze moeten maken tussen of een bonus van 1000 euro of haar behouden als collega. Zelf zou ze de handdoek het liefst gelijk in de ring gooien, maar haar echtgenoot vindt dat ze het weekend moet gebruiken om haar collega’s te overtuigen voor haar te kiezen. Het worden deels vernederende, deels bevrijdende twee dagen en een nacht.

Vrijdag 16 september, NPO2, 23:35 uur