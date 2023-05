Kijktip: Detectives: Safe House • 19-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De vierdelige Britse misdaadserie Safe House was in Engeland een behoorlijk kijkcijfersucces en werd geprezen om haar sterke verhaal en dreigende sfeer.

Nadat onder zijn hoede een getuige is doodgeschoten, besluit voormalig politieman Robert (Christopher Eccleston, foto) zich terug te trekken in het Lake District waar hij samen met zijn vrouw een Bed & Breakfast start. Wanneer zijn voormalige baas vraagt of hij zijn B&B beschikbaar wil stellen voor een familie die getuige is geweest van een misdrijf, stemt Robert hiermee in. Zijn Bed & Breakfast veranderd hierdoor in een ‘safe house’ dat al snel niet zo veilig blijkt als gedacht. Aflevering 1 en 2 zijn deze week te zien, deel 3 en het laatste deel volgende week.

NPO 2, 19 november, 22:35 uur.